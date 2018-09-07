В Дагестане арестовали главу регионального управления Росавтодора

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Дагестан

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Советский суд Махачкалы 7 сентября заключил под стражу руководителя федерального казенного учреждения Упрдор «Каспий» Магомедрасула Омарова

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным силовиков, Омаров планировал присвоить себе 680 млн рублей при заключении госконтракта на реконструкцию дороги на сумму 2,7 млрд рублей.

Омарову не предъявили официальное обвинение, следователи могут это сделать в течение десяти суток. После этого ему продлят арест на два месяца, сообщает «Черновик» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Дагестан. 

Чиновника заключили под стражу на 72 часа, заседание об избрании новой меры пресечения пройдет 9 сентября, пояснила пресс-служба суда. 

Как писали Юга.ру, Омарова задержали 4 сентября и провели обыски в его кабинете. 

В январе в Дагестан прибыла спецгруппа для проверки деятельности властей. К ответственности привлекли более 200 госслужащих.

Мошенничество Полиция Суд

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