В Дагестане арестовали главу регионального управления Росавтодора

Советский суд Махачкалы 7 сентября заключил под стражу руководителя федерального казенного учреждения Упрдор «Каспий» Магомедрасула Омарова

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным силовиков, Омаров планировал присвоить себе 680 млн рублей при заключении госконтракта на реконструкцию дороги на сумму 2,7 млрд рублей.

Омарову не предъявили официальное обвинение, следователи могут это сделать в течение десяти суток. После этого ему продлят арест на два месяца, сообщает «Черновик» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Дагестан.

Чиновника заключили под стражу на 72 часа, заседание об избрании новой меры пресечения пройдет 9 сентября, пояснила пресс-служба суда.

Как писали Юга.ру, Омарова задержали 4 сентября и провели обыски в его кабинете.