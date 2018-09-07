На матче «Сочи» — «Амур» во дворце спорта «Большой» 7 сентября организуют мемориальную зону, посвященную команде «Локомотив», погибшей в авиакатастрофе в 2011 году

Как и все клубы Континентальной хоккейной лиги, которые будут принимать матчи 7 сентября, «Сочи» выделит на трибунах сектор памяти. В нем разложат 44 шарфа ярославского клуба. Это число погибших игроков, тренерского штаба и персонала «Локомотива», а также членов экипажа самолета.

Гости матча смогут почтить память хоккеистов возле входа Е и возложить цветы. Матч начнется с минуты молчания, игроки обеих команд выйдут на лед с траурными нашивками, сообщает пресс-служба клуба.

Как сообщали Юга.ру, Як-42, на котором ярославский «Локомотив» отправлялся на гостевой матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо», упал на подлете к аэропорту Туношна 7 сентября 2011 года. В катастрофе выжили бортинженер Александр Сизов и хоккеист Александр Галимов, который через пять дней скончался в больнице. Всего погибли 44 человека.

В сентябре 2015 года Ярославский районный суд признал виновником падения самолета замгендиректора по организации летной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадима Тимофеева. Его приговорили к пяти годам в колонии-поселении. В дальнейшем суд освободил Тимофеева в связи с амнистией, приуроченной к 70-летию Победы.