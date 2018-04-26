Рэпер Баста выступит с концертом на «Ростов-Арене»

Ростовская область

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Уроженец Ростова Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, даст концерт на стадионе «Ростов-Арена» 23 сентября

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О предстоящем концерте Баста сообщил на своей странице в Instagram. Мероприятие пройдет 23 сентября. Билеты уже поступили в продажу.

Как сообщали Юга.ру, торжественное открытие «Ростов-Арены» пройдет 13 мая. В этот день состоится матч между ФК «Ростов» и «Урал». На стадион впервые допустят 45 тысяч болельщиков.

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