На содержание стадионов после ЧМ-2018 потратят 16 млрд рублей. На аренах будут проводить спектакли и квесты

Сохранение стадионов и тренировочных площадок, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года в России, будет стоить 16 млрд рублей до 2023 года

Такая сумма указывается в приложении к утвержденной правительством концепции наследия ЧМ-2018, передают «Ведомости». Из федерального бюджета на содержание спортивной инфраструктуры потратят 11,5 млрд рублей, необходимые для содержания стадионов. Согласно концепции, регионам из федеральной собственности передадут стадионы в Ростове, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Саранске. Четыре арены — «Лужники», «Фишт», «Санкт-Петербург» и «Казань Арена» — уже находятся в региональной собственности.

До 2023 года из региональных бюджетов на содержание стадионов потратят 813 млн рублей. Регионам рекомендовали освободить организации, эксплуатирующие арены, от налога на землю и имущество. Спортивные арены должны использоваться по назначению — там должны проводить футбольные матчи, однако доходов от их проведения будет недостаточно для безубыточности. Для этого на стадионах будут также организовывать праздники, театральные постановки, концерты с хором и оркестром, встречи футболистов с болельщиками, соревнования, экскурсии и квесты. Свободные помещения стадионов рекомендовано сдавать в аренду под магазины спорттоваров, рестораны, точки общепита и офисы.