Минфин подсчитал расходы на пенсионную реформу

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В Минфине РФ 29 августа назвали сумму, которая потребуется для реализации предложений Путина по пенсионной реформе

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Президент РФ Владимир Путин предложил множество изменений пенсионного законодательства. Они уже подготовлены правительством и находятся в Государственной думе, сообщил РБК глава Минфина Антон Силуанов.

«По предварительным оценкам, чтобы реализовать высказанные предложения в шестилетнем периоде, нужно около 500 млрд рублей. Средства планируют взять из бюджета Пенсионного фонда», — добавил Силуанов.

Как сообщали Юга.ру, Владимир Путин 29 августа выступил с телеобращением о пенсионной реформе. Президент предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а также ввести уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.

Подробнее об основных тезисах, которые высказал Путин о пенсионной реформе, читайте здесь.

Деньги Министерство финансов РФ Пенсии

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