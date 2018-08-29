Минфин подсчитал расходы на пенсионную реформу

В Минфине РФ 29 августа назвали сумму, которая потребуется для реализации предложений Путина по пенсионной реформе

Президент РФ Владимир Путин предложил множество изменений пенсионного законодательства. Они уже подготовлены правительством и находятся в Государственной думе, сообщил РБК глава Минфина Антон Силуанов.

«По предварительным оценкам, чтобы реализовать высказанные предложения в шестилетнем периоде, нужно около 500 млрд рублей. Средства планируют взять из бюджета Пенсионного фонда», — добавил Силуанов.

Как сообщали Юга.ру, Владимир Путин 29 августа выступил с телеобращением о пенсионной реформе. Президент предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а также ввести уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.

Подробнее об основных тезисах, которые высказал Путин о пенсионной реформе, читайте здесь.