В России появились детские смарт-часы с голосовым помощником Алисой
Производитель носимой электроники Elari выпустил детские умные часы Elari KidPhone 3G со встроенным голосовым помощником Алисой
Умные часы Elari стали первым устройством со встроенной Алисой, которое выпустила сторонняя компания, а не «Яндекс», передает vc.ru. Ранее Алиса работала только в умной колонке «Яндекс.Станция», которую компания представила в конце мая и начала продавать в июле. Помимо голосового помощника, детские 3G часы-телефон оснащены СИМ-картой, они поддерживают видеозвонки как на аналогичные устройства, так и на смартфоны, сообщается на сайте Elari.
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Алиса сможет ответить на вопрос, помочь решить математическую задачу, рассказать сказку, пошутить и сыграть в игру, например, в города. В «Яндексе» подчеркнули, что Алиса не будет выдавать неподходящий для детей контент.
Встроенный GPS-трекер даст родителям возможность следить за местоположением ребенка. Кроме того, взрослые смогут через приложение на смартфоне контролировать список контактов в записной книжке смарт-часов.
Как сообщали Юга.ру, в октябре 2017 года «Яндекс» представил голосового помощника Алису с навыками импровизации. В конце мая компания презентовала платформу «Яндекс.Диалоги», работая с которой, человек, компания или бот смогут обучать Алису.
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