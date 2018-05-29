«Яндекс» представил умную колонку с голосовым помощником Алисой

На ежегодной конференции Yet Another Conference (YaC) о технологиях и маркетинге «Яндекс» показал первое устройство собственной разработки — «Яндекс.Станцию»

Станция представляет собой мультимедиа-платформу с голосовым помощником Алисой, которая выполняет разные поручения. Помощника можно попросить завести будильник, включить музыку, проверить погоду, прочесть новости или рассказать сказку, а можно просто поболтать, как с живым человеком.

Внешне платформа напоминает музыкальную колонку, у нее внутри находится компьютер, которым управляет Алиса. При подключении к телевизору «Яндекс.Станция» показывает кино, сериалы и видеоролики, которые находит в сети, на «КиноПоиске» или у партнеров, которыми сейчас являются сервисы ivi и «Амедиатека».

«"Яндекс.Станция" — это первое в мире устройство с голосовым помощником, которое подключается к телевизору напрямую и работает без пульта, только на голосовом управлении, — рассказал директор «Яндекса» по экспериментальным продуктам Константин Круглов. — Технологии позволяют встраивать Алису в самые разные продукты, так что в будущем говорить по-русски научатся и другие устройства в вашем доме».