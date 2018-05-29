«Яндекс» представил умную колонку с голосовым помощником Алисой
На ежегодной конференции Yet Another Conference (YaC) о технологиях и маркетинге «Яндекс» показал первое устройство собственной разработки — «Яндекс.Станцию»
Станция представляет собой мультимедиа-платформу с голосовым помощником Алисой, которая выполняет разные поручения. Помощника можно попросить завести будильник, включить музыку, проверить погоду, прочесть новости или рассказать сказку, а можно просто поболтать, как с живым человеком.
Внешне платформа напоминает музыкальную колонку, у нее внутри находится компьютер, которым управляет Алиса. При подключении к телевизору «Яндекс.Станция» показывает кино, сериалы и видеоролики, которые находит в сети, на «КиноПоиске» или у партнеров, которыми сейчас являются сервисы ivi и «Амедиатека».
«"Яндекс.Станция" — это первое в мире устройство с голосовым помощником, которое подключается к телевизору напрямую и работает без пульта, только на голосовом управлении, — рассказал директор «Яндекса» по экспериментальным продуктам Константин Круглов. — Технологии позволяют встраивать Алису в самые разные продукты, так что в будущем говорить по-русски научатся и другие устройства в вашем доме».
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Станцию разработали инженеры «Яндекса». Благодаря матрице из семи чувствительных микрофонов, Алиса может слышать через всю комнату даже при громкой музыке. Микрофоны можно обесточить нажатием кнопки, и тогда Алиса не услышит вас.
Дизайн колонки делала калифорнийская компания, специализирующаяся на промышленном дизайне. Станция представлена в трех цветах — черном, фиолетовом и бежевом. У колонки качественный звук, общая мощность составляет 50 ватт. Большинство функций станции работает при подключении к интернету, однако устройством можно пользоваться без него, например, подключившись по Bluetooth к смартфону.
Стоимость станции — 9 тыс. 990 рублей, она поступит в продажу летом 2018 года. Все владельцы станции получат год бесплатной подписки на «Яндекс.Музыку», год просмотра фильмов на «КиноПоиске» и другие возможности подписки «Яндекс.Плюс», а также три месяца сериалов от «Амедиатеки» и два месяца подписки на ivi.
Кроме того, на конференции представили новые наушники Ear Duo от компании Sony, в которые встроена Алиса. Они позволят слышать и музыку, и окружающие звуки одновременно.
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