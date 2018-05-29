«Яндекс» представил платформу «Яндекс.Диалоги»

На ежегодной главной конференции «Яндекса» Yet Another Conference (YaC) о технологиях и маркетинге провели презентацию платформы «Яндекс.Диалоги»

Конференцию открыл сооснователь компании Аркадий Волож. Он рассказал, как каждое технологическое изобретение проходит через три этапа: чудо — «оно все равно не работает» — мы не замечаем, как оно стало частью нашей жизни. По словам Воложа, с голосовым помощником «Яндекса» Алисой произошло чудо — второго этапа у нее не было.

Руководитель управления машинного интеллекта и исследований компании «Яндекс» Михаил Биленко провел презентацию «Яндекс.Диалогов» — первой диалоговой системы, гибридно объединяющей искусственный интеллект и возможность подключения человеческого оператора.

«Яндекс.Диалоги» используют все возможности голосового помощника Алиса, установленного на 53% смартфонов в России. Платформу можно применять в тысячах отраслей: от заказа пиццы до систем открытия шлагбаума. Так, во время конференции YaC был произведен заказ пиццы «Папа Джонс».

«Алиса — главное достижение "Яндекса" за последний год. Уже к июню 2017 года она смогла распознавать человеческую речь лучше, чем человек. Благодаря "Яндекс.Диалогам" Алиса сможет научиться еще большему», — уверен руководитель управления машинного интеллекта и исследований компании «Яндекс» Михаил Биленко.

Во время работы с «Яндекс.Диалогами» человек, компания или бот могут подключиться к обучению Алисы. В тесте приняли участие несколько брендов и научили Алису своему делу. Например, Reebok научил голосового помощника подбирать тренировку, Skyeng — учить английский, HeadHunter — искать работу.

Как сообщали Юга.ру, «Яндекс» запустил голосового помощника Алису в октябре 2017 года.