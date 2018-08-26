Сурков: после встречи Путина и Бибилова в Южной Осетии будут повышать качество жизни
Помощник президента России Владислав Сурков рассказал об итогах встречи Владимира Путина с коллегой из Южной Осетии Анатолием Бибиловым
Путин и Бибилов в ходе деловой встречи дали «очень серьезные» поручения, и они сейчас прорабатываются, рассказал журналистам помощник президента РФ Владислав Сурков. Он назвал встречу глав России и ЮО «очень плодотворной».
«Я уверен, будут приняты решения, которые еще более повысячт качество жизни Южной Осетии», — признался Сурков, чьи слова приводит РИА «Новости».
Встреча Путина с главой частично признанной республики Южная Осетия, а также президентом частично признанной республики Абхазия состоялась 24 августа и была приурочена к годовщине признания Россией независимости этих двух республик.
Южная Осетия и Абхазия объявляли о выходе из состава Грузии в начале 1990-х годов, однако тогда конфликт был заморожен и получил новый виток уже в 2008-м. События, которые происходили тем летом, вошли в историю как пятидневная война.
После подписания соглашения о прекращении огня независимость Абхазии и ЮО признала Россия и еще несколько государств, таких как Венесуэла, Никарагуа и Науру.
Главы Южной Осетии — Леонид Тибилов, а впоследствии и Анатолий Бибилов — неоднократно заявляли, что республика планирует войти в состав России путем референдума, который переносили. Последней обещанной датой был 2017 год.
Владислав Сурков курирует взаимоотношения России с Абхазией, Южной Осетией и странами СНГ с 2013 года. До этого он занимал пост руководителя аппарата правительства и вице-премьера, а еще ранее — в течение 12 лет занимался вопросами внутренней политики, работая замглавы администрации президента РФ.
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