Сурков: после встречи Путина и Бибилова в Южной Осетии будут повышать качество жизни

Помощник президента России Владислав Сурков рассказал об итогах встречи Владимира Путина с коллегой из Южной Осетии Анатолием Бибиловым

Путин и Бибилов в ходе деловой встречи дали «очень серьезные» поручения, и они сейчас прорабатываются, рассказал журналистам помощник президента РФ Владислав Сурков. Он назвал встречу глав России и ЮО «очень плодотворной».

«Я уверен, будут приняты решения, которые еще более повысячт качество жизни Южной Осетии», — признался Сурков, чьи слова приводит РИА «Новости».

Встреча Путина с главой частично признанной республики Южная Осетия, а также президентом частично признанной республики Абхазия состоялась 24 августа и была приурочена к годовщине признания Россией независимости этих двух республик.

Южная Осетия и Абхазия объявляли о выходе из состава Грузии в начале 1990-х годов, однако тогда конфликт был заморожен и получил новый виток уже в 2008-м. События, которые происходили тем летом, вошли в историю как пятидневная война.