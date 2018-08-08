10 лет спустя. Что произошло в Южной Осетии 08.08.08 и как живут ее граждане сейчас

Юга.ру объясняют, почему грузины и югоосетины воевали в августе 2008 года, как сейчас они выстраивают отношения и какие следы войны остались в республике, где у большинства жителей есть российские паспорта.

Что такое Южная Осетия Осетия — это регион Центрального Кавказа, в основном населенный осетинами, считающими себя потомками древнего аланского народа. В конце 18 века территория дипломатическим путем вошла в состав России, и после население даже участвовало в войнах на ее стороне. В том числе в Терском казачьем войске. В 1922 году Осетию разделили на Северную и Южную, которые были включены в состав РСФСР и Грузинской ССР соответственно. После распада СССР северная часть стала республикой в составе Российской Федерации, а южная де-юре осталась в составе Грузии, однако постоянно подвергала эту принадлежность сомнениям и пыталась отделиться.

Военное противостояние Южной Осетии с Грузией продолжалось с конца 1989 до 1992 года. Тогда конфликт был заморожен при участии России и миротворческого контингента всех четырех сторон (включая другую республику, де‑юре входившую в состав Грузии, — Абхазию). Хотя, по свидетельствам жителей Цхинвала, с конца 80-х и до 2008 года здесь периодически случались обстрелы. «Мы с пацанами в детстве собирали патроны по всему городу, чтобы расстрелять их на Новый год, — рассказывает корреспонденту Юга.ру местный житель Коста Джиоты. Он родился в 1991 году. — У меня, конечно, не было своего оружия, а дома было. Да здесь почти у всех было оружие. Один раз ребята-старшеклассники принесли в школу гранату. Мы толпой собрались в фойе и разглядывали. И тут он выдергивает чеку, граната падает на пол и крутится. Мы в шоке: рванет — не рванет. Но пронесло. Другой раз мои одноклассники шли в школу и чуть попали под обстрел. Мы это неделю обсуждали! Они в красках расписывали: ни фига себе, пули свистели совсем близко». При этом до 1989 года почти треть населения Южной Осетии составляли грузины. И наоборот — многие югоосетины жили в Грузии. Здесь были распространены смешанные браки: он грузин — она осетинка. Из-за националистов, приходивших к мирным жителям за пояснением «кто тут власть», многие были вынуждены бежать из своих домов. «Грузинские» югоосетины переселялись из Тбилиси в Цхинвал или, чаще, в мирную Северную Осетию. «Осетинские» грузины бежали, соответственно, в Грузию.

Как стал возможен конфликт 2008 года и что тогда произошло С 8 по 12 августа произошли события, которые вошли в историю как пятидневная война между Грузией и Южной Осетией (ЮО). В ночь с 7 на 8 августа вооруженные силы Грузии начали бомбардировку Цхинвала с помощью установок залпового огня «Град», а после пошли на штурм города вместе с танками. Поводом к военной агрессии стали опасения президента Грузии Михаила Саакашвили, что югоосетины при поддержке российских военных готовятся к нападению. Избранный главой государства в 2004 году Саакашвили с самого начала предлагал двусторонний план вхождения ЮО в состав Грузии, но власти республики его отвергали. Отношения России с Грузией в то время также находились не в лучшей форме — в том числе и потому, что Саакашвили планировал сделать страну членом НАТО.

Во время событий 8 августа Россия встала на сторону Южной Осетии и ввела свои войска в республику, а также отправила подразделения в Грузию для уничтожения военных баз и складов с оружием. В результате через пять дней грузинские войска были выведены из Южной Осетии. Российская сторона назвала свои действия «операцией по принуждению к миру». В конце августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии. А еще среди государств — членов ООН Южную Осетию считают автономной: Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия. Также на стороне независимости ЮО другие самопровозглашенные территории: Приднестровье, Нагорный Карабах, Северный Кипр, ЛНР.

Какие отношения у осетин с грузинами после 2008-го В быту это выглядит так: обычный югоосетин не может просто так пересечь границу и попасть в Грузию. Наоборот — такое же правило. Но жители некоторых приграничных сел имеют особенный пропуск. Например, между осетинским селом Хелчуа и грузинским селом Зардианткари граница частично открыта для 12 человек. Это люди, чьи земельные участки остались на земле соседней республики после определения границ. Пересекать границу, которая проходит прямо по сельской улице, для обработки своих участков и сбора урожая им разрешено четыре дня в неделю. А еще жители Южной Осетии часто получают медицинскую помощь в больницах Грузии. В республике не хватает медучреждений. Но если югоосетину понадобилось экстренное лечение, которое он не может получить в Цхинвале, его может отвезти в Грузию только машина Международного Комитета Красного Креста. Они перевозят его через ближайшую границу и передают грузинской скорой помощи. Говорят, если вы скажете на границе между Россией и ЮО, что недавно побывали в Грузии, вас не пропустят. Проверить не решились, но тем, кто впервые приезжает в республику, действительно задают очень много вопросов.

Красный Крест в Южной Осетии Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает на территории ЮО с 2008 года. После войны они организовывали раздачу продовольствия, дров, одежды, бытовых товаров. Еще пару лет восстанавливали жилища, пострадавшие от бомбежек. В 2015-2016 годах выделяли гранты на малый бизнес: пекарни, салоны красоты. Сейчас МККК привозит продовольствие нуждающимся: одиноким бедным пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам.

Следы войны в Цхинвале Дома, пострадавшие от бомбежек, есть даже в центре города. Но особенно страшно выглядит бывший еврейский квартал. На некоторых улицах нет ни одного целого дома. Улица, где стоит старая синагога, не работающая с начала 90-х, похожа на кварталы Алеппо. Сама синагога не пострадала от войны и хорошо сохранилась. Внутри еще и провели небольшой ремонт, поменяли окна. Это сделало одно из религиозных течений, причем не иудейского толка — взамен на разрешение собираться внутри. Госкомитет, который заведует старыми домами, был не против, но вскоре на более высоком уровне решили запретить эти мероприятия. Некоторые дома со следами бомбежек, расположенные в центре города, пару лет назад разрисовали приезжие московские стритартеры.

Многие местные жители еще остаются в ветхих домах, пострадавших из‑за войны. Но все-таки в городе построили и продолжают строить новые районы с многоэтажками для нуждающихся. Например, в 2009 году сдали квартал Московский: он включает жилые дома, детские сады и школы. В центре Цхинвала есть точечные новостройки. Это жилье возводится на государственные деньги.

На какие деньги живет Южная Осетия Больше 90% бюджета республики в 2017 году — дотации от России. Южная Осетия экономически не готова жить самостоятельно. Госденьги идут, например, на газификацию сел, строительство жилья для тех, кто остается в разрушенных старых домах. Еще на восстановление социальных и культурных зданий в Цхинвале. Не так давно построили университет и театр. Но театр еще не ввели в эксплуатацию, так как содержать его дорого для бюджета. И еще Южная Осетия уже несколько лет готовится провести референдум о вхождении в состав России. Югоосетины хорошо относятся к России, а у входа на новенький стадион с футбольным полем всех встречает большой портрет Путина.

Как в ЮО восстанавливают экономику Местные предприниматели занимаются в основном мелким и очень мелким бизнесом. Больше всего в Цхинвале маленьких пекарен «Осетинские пироги». Иногда на маленькой улице работает 2-3 пекарни, устроенные в подвалах частных домов. Супермаркетов, тем более сетевых типа «Магнита» и «Пятерочки», здесь нет. Зато много магазинов «у дома» — таких же маленьких, расположенных на первых этажах домов. И еще в Цхинвале делают домашнее вино — его здесь очень много. Почти в каждом частном доме можно купить пластиковую полторашку с белым или красным.

Большие производства восстанавливаются за счет богатых осетин, построивших бизнес в России. Так, экс-глава пивоваренной компании «Балтика» и владелец холдинга легкой промышленности «БТК» Таймураз Боллоев восстановил швейную фабрику в центре Цхинвала. Он вложил в этот бизнес 50 млн рублей. Сейчас там работает более 500 человек. Вадим Ванеев, глава компании «Евродон», открыл на окраине города большой мясоперерабатывающий комбинат. Проблема в том, что местного сырья не хватает. Наличие переработки, по идее, должно подтолкнуть селян к созданию скотных ферм. В прошлом году бизнесмены из Северной Осетии построили завод по выпуску пива и лимонадов. Южная Осетия дает налоговые льготы, но инвесторы приходят не только из-за них, а еще и из патриотических соображений.

Туризм в Южной Осетии В Цхинвале есть пара турфирм. Вернее, так: пара человек готовы возить приезжих на машинах по горам и городу. Они берут туристические группы у коллег во Владикавказе или находят желающих через рекламу в соцсетях. Показывают Цхинвал, окрестные горы, куда можно добраться за полчаса минимум, максимум — за три. Что можно посмотреть в Цхинвале? Во-первых, здесь красиво: город расположен между горами в ущелье. Во-вторых, незабываемо колоритно: это советский город, но с кавказской начинкой в виде суровых мужчин горской внешности, вездесущими хинкальными, домашним вином и запретами: например, женщинам нельзя курить на улицах.

Красот и колорита все же мало для привлечения массового туриста. Здесь нет моря, как в Абхазии. Здесь попросту нет хороших гостиниц. Их было две, но одна недавно ушла под снос. Трудно найти кафе с Wi-Fi. И еще не работают российские мобильные операторы: если приедете — придется покупать местную симку. Добраться тоже не так-то просто: от Владикавказа — два часа по горному серпантину на машине частника, работающего у вокзала. Но местные власти все же надеются на развитие туризма. У главы республики Анатолия Бибилова, например, есть идея создания горнолыжного комплекса.

Уезжают или возвращаются Такой миграции, как в военное время, в Южной Осетии больше нет. Сейчас в республике официально живет 53,5 тыс. человек — по данным переписи 2015 года. По факту 30-40 тыс. человек живут постоянно. Люди начали возвращаться в Южную Осетию после 2008 года, но это не массовый процесс.

Много молодежи едет учиться в Россию. Кстати, система образования в Южной Осетии ощутимо отличается от российской. Здесь нет ЕГЭ. Выпускникам школ выделяются льготные места в университетах в крупных российских городах, и речь далеко не только о рядовых вузах. В МГИМО есть югоосетинское землячество. Часто специалисты с российскими дипломами возвращаются домой и идут работать на госслужбу — это считается престижным, как и везде на Кавказе. По наблюдениям завуча цхинвальской школы Аллы Пухаевой, молодежь не хочет уезжать из республики. «Дети чувствуют долг быть здесь, поднимать родную землю. Эти войны нас сплотили, в Южной Осетии сильное национальное самосознание. Мои племянницы, которые учатся в МГИМО, все каникулы проводят в городе. Говорят, после диплома вернутся в Цхинвал. Хотя у них есть возможность оставаться в Москве».