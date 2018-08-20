Спасатели ищут на Эльбрусе туриста-одиночку из Волгограда

Кабардино-Балкария

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В горах Кабардино-Балкарии спасатели ведут поиски пропавшего без вести альпиниста

Утром 20 августа на горе Эльбрус возобновились поисково-спасательные работы по поиску туриста из Волгограда, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

На поиски направили пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и одну единицу спецтехники. Они обследуют маршрут от Гара-Баши на высоте 3850 метров и выше по южному склону Эльбруса.

Как сообщали Юга.ру, 11 августа на Эльбрусе у туриста из Австрии остановилось сердце на высоте 5000 метров. В этот же день спасатели достали из ледовой трещины альпиниста.

13 августа при восхождении на Эльбрус пропал 58-летний турист из Волгограда.

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