На Эльбрусе потерялся турист из Волгограда

В Кабардино-Балкарии на Эльбрусе спасатели ищут 58-летнего туриста

Заявка спасателям поступила 13 августа в 6:40. Им сообщили, что на горе Эльбрус в районе высоты 5,6 тыс. метров пропал турист. Он не был зарегистрирован в спасательном отряде.

Поиски ведут шесть человек и две машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Кабардино-Балкария.

По словам оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, потерявшийся турист из Волгограда, сообщает «Интерфакс».