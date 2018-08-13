На Эльбрусе потерялся турист из Волгограда

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарии на Эльбрусе спасатели ищут 58-летнего туриста

Заявка спасателям поступила 13 августа в 6:40. Им сообщили, что на горе Эльбрус в районе высоты 5,6 тыс. метров пропал турист. Он не был зарегистрирован в спасательном отряде.

Поиски ведут шесть человек и две машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Кабардино-Балкария.

По словам оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, потерявшийся турист из Волгограда, сообщает «Интерфакс».

МЧС Пропавшие без вести Розыск людей
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