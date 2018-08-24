Футболисты «Ростова» в гостях обыграли тульский «Арсенал»

Ростовская область

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Футбольный клуб «Ростов» 24 августа на выезде выиграл у тульского «Арсенала»

Встреча состоялась в рамках 5-го тура РПЛ. Первый тайм оказался безголевым. На 65-й минуте игры отличился Алексей Ионов, реализовавший пенальти. Игра завершилась со счетом 0:1.

Следующий матч желто-синие проведут 31 августа на своем поле. В рамках 6-го тура Российской премьер-лиги они встретятся с казанским «Рубином».

Главный тренер «Ростова» на пресс-конференцию после игры пришел в футболке с изображением ковра.

Как сообщали Юга.ру, 19 августа желто-синие на своем поле разгромили красноярский «Енисей». За игрой с трибун стадиона наблюдали 21 тыс. 850 болельщиков. После первого гола зрители развернули ковер на трибуне.

Футбольный клуб «Ростов» пообещал постелить на своей базе такой же ковер, какой болельщик принес на стадион. Позже стало известно, что болельщики подарили ковер клубу. РПЛ сделает «Ростову» предупреждение из-за ковра на матче с «Енисеем».

Клуб 21 августа сообщил, что запустит в продажу майки с изображением ковра.

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