ФК «Ростов» в домашнем матче разгромил красноярский «Енисей»

Футбольный клуб «Ростов» 19 августа на домашнем поле встретился с красноярским «Енисеем»

Матч 4-го тура Российской премьер-лиги состоялся на «Ростов-Арене» и завершился со счетом 4:0.

Счет открыл Бьорн Сигурдарсон, отправив мяч в ворота соперника на 31-й минуте. Через три минуты он оформил дубль. На 58-й минуте отличился Алексей Ионов. За семь минут до окончания второго тайма гол забил Аяз Гулиев.

За игрой с трибун стадиона наблюдали 21 тыс. 850 болельщиков.