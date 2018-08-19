ФК «Ростов» в домашнем матче разгромил красноярский «Енисей»
Футбольный клуб «Ростов» 19 августа на домашнем поле встретился с красноярским «Енисеем»
Матч 4-го тура Российской премьер-лиги состоялся на «Ростов-Арене» и завершился со счетом 4:0.
Счет открыл Бьорн Сигурдарсон, отправив мяч в ворота соперника на 31-й минуте. Через три минуты он оформил дубль. На 58-й минуте отличился Алексей Ионов. За семь минут до окончания второго тайма гол забил Аяз Гулиев.
За игрой с трибун стадиона наблюдали 21 тыс. 850 болельщиков.
Как сообщали Юга.ру, в рамках 4-го тура РПЛ грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с казанским «Рубином», махачкалинский «Анжи» потерпел поражение от «Оренбурга», а «Краснодар» уступил московскому «Спартаку».
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