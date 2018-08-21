РПЛ сделает «Ростову» предупреждение из-за ковра на матче с «Енисеем»
Директор РПЛ по работе с болельщиками Александр Мейтин прокомментировал эпизод во время матча «Ростов» — «Енисей», когда болельщики на трибунах развернули ковер
«КДК даст оценку эпизоду с ковром. Ничего оскорбительного, такой юмор. Вопрос в том, почему пустили. Все вопросы к службе досмотра. Сделаем "Ростову" замечание. Ничего такого в этом нет, но надо согласовывать», — цитирует Мейтина «Спорт-Экспресс».
Как сообщали Юга.ру, 19 августа желто-синие на своем поле разгромили красноярский «Енисей». После первого гола зрители развернули ковер на трибуне.
Позже болельщики подарили ковер клубу. «Ростов» открыл предзаказ на фирменные футболки с рисунком ковра.
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