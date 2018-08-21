РПЛ сделает «Ростову» предупреждение из-за ковра на матче с «Енисеем»

Директор РПЛ по работе с болельщиками Александр Мейтин прокомментировал эпизод во время матча «Ростов» — «Енисей», когда болельщики на трибунах развернули ковер

«КДК даст оценку эпизоду с ковром. Ничего оскорбительного, такой юмор. Вопрос в том, почему пустили. Все вопросы к службе досмотра. Сделаем "Ростову" замечание. Ничего такого в этом нет, но надо согласовывать», — цитирует Мейтина «Спорт-Экспресс».