РПЛ сделает «Ростову» предупреждение из-за ковра на матче с «Енисеем»

Ростовская область

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Директор РПЛ по работе с болельщиками Александр Мейтин прокомментировал эпизод во время матча «Ростов» — «Енисей», когда болельщики на трибунах развернули ковер

«КДК даст оценку эпизоду с ковром. Ничего оскорбительного, такой юмор. Вопрос в том, почему пустили. Все вопросы к службе досмотра. Сделаем "Ростову" замечание. Ничего такого в этом нет, но надо согласовывать», — цитирует Мейтина «Спорт-Экспресс».   

Как сообщали Юга.ру, 19 августа желто-синие на своем поле разгромили красноярский «Енисей». После первого гола зрители развернули ковер на трибуне.

Позже болельщики подарили ковер клубу. «Ростов» открыл предзаказ на фирменные футболки с рисунком ковра. 

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