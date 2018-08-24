Минпромторг РФ поддержал инициативу Адыгеи по созданию лесопромышленного кластера

21 августа Союз лесопромышленников Адыгеи приняли в структурное подразделение Минпромторга — Ассоциацию организаций содействия развитию кластеров и технопарков

«Таким образом, Адыгея стала одним из пяти первых регионов России, в котором будет создан такой кластер, предусматривающий высокотехнологичный лесоперерабатывающий комплекс по производству мебели, паркета, строганого шпона древесины ценных пород», — сообщили порталу Юга.ру в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.

Став участниками регионального кластера, предприятия лесопромышленного комплекса республики получат возможность возмещения части затрат по выпуску промышленной продукции. В частности, могут компенсироваться затраты на сертификацию и обучение сотрудников, приобретение машин и оборудования, уплату лизинга и процентов по кредитам, строительство и реконструкцию производственных зданий, создание промышленных образцов и ряд других технологических затрат.

«Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ставит задачу организовать систему стопроцентной переработки лесных ресурсов на территории региона и полностью прекратить вывоз древесины в круглом виде. Модернизация производственных мощностей за счет реализации кластерного подхода позволит увеличить глубину переработки древесины, что приведет к укреплению реального сектора экономики», — пояснил министр экономического развития и торговли Адыгеи Олег Топоров.

Министр уточнил, что сегодня по показателю поступления платежей за пользование лесным фондом во все уровни бюджетной системы России Адыгея занимает второе место в ЮФО и СКФО, уступая только Краснодарскому краю, в котором площадь лесного фонда сравнима со всей территорией Адыгеи.

Как сообщали Юга.ру, кластерный проект в Адыгее прописали в Стратегии-2030. Первые результаты работы по созданию лесопромышленного кластера планируется подвести осенью на инвестиционном форуме «ИнвестинАдыгея». К этому времени определятся предприятия-участники и будет презентована их цепочка взаимодействия в рамках лесопромышленного кластера.

Руководитель управления лесами Адыгеи Рашид Бельмехов сообщил, что для активного развития отрасли в республике есть все составляющие. Леса Адыгеи занимают около 40% территории — 280 тыс. га. До конца года будут завершены лесоустроительные работы для актуализации лесного фонда республики. На 240 тыс. га леса ведутся лесозаготовки дуба, бука, пихты, граба, ясеня, клена и других пород деревьев.

Перспективы в развитии лесопромышленности в части глубокой переработки древесины также открывает сертификация одного из самых крупных лесозаготовителей республики — ЗАО «Форест». Адыгея стала первым на юге России регионом, где в лесоперерабатывающей промышленности начали внедрять международный стандарт FSC.