В Адыгее на лесоустроительные работы направят более 30 млн рублей

В Адыгее до конца года планируют завершить лесоустроительные работы

Их проводят раз в десять лет для определения качественных и количественных характеристик состояния лесов. Руководитель управления лесами Адыгеи Рашид Бельмехов рассказал, что на эти цели из федерального бюджета выделили около 10 млн рублей, более 20 млн рублей направят арендаторы лесных территорий.

«Лесоустроительные работы проводят для актуализации лесного фонда республик. По итогам этой деятельности составят новые лесохозяйственные регламенты лесничеств. Лесной план субъекта рассчитан на десять лет. То есть после изучения фонда мы будем понимать, где необходимо провести санитарные рубки, воспроизводство леса, противопатологическую работу, проложить дороги. План также предусматривает различную лесохозяйственную деятельность», — рассказал Рашид Бельмехов.

По его словам, леса Адыгеи являются одним из главных ее богатств. Они занимают около 40% территории — 280 тыс. га.