Адыгея первая на юге РФ стала использовать международные стандарты при заготовке древесины

Адыгея стала первым на юге России регионом, где в лесоперерабатывающей промышленности начали внедрять международный стандарт FSC

Соответствующий сертификат планирует получить один из самых крупных лесозаготовителей республики — ЗАО «Форест».

Как уточнил Юга.ру руководитель управления лесами Адыгеи Рашид Бельмехов, предприятие несколько лет назад начало поэтапную работу по внедрению международных требований и планирует до конца текущего года получить сертификат.

«Выполнение международных требований дает возможность наладить работу так, чтобы получить экономический эффект при минимальных нагрузками на местную экосистему. Эта задача, которую ставит глава Адыгеи Мурат Кумпилов, и мы целенаправленно идем к ее выполнению, в том числе в рамках развития лесопромышленной отрасли», — отметил Рашид Бельмехов.

По его словам, для проверки соблюдения требований в Адыгее было организовано совещание с участием специалистов Всемирного фонда дикой природы, несколько раз специальная комиссия проводила аудит, проверяя работу по сохранению леса, промышленным заготовкам, санитарным рубкам.

«Предварительный аудит мы уже прошли. Были сделаны определенные замечания. Они основаны на недостатках лесоустроительных работ. Сейчас этот пробел активно устраняется — идет актуализация лесного фонда республики. Это трудоемкий и кропотливый труд, который зависит также от погодных условий. Надеемся, что к осени он будет завершен, и мы получим проект освоения леса. После этого будет проведен окончательный аудит», — рассказал руководитель компании Руслан Зинченко.

Он добавил, что международный стандарт в России внедряют Лесной попечительский совет — международная некоммерческая организация и Всемирный фонд дикой природы. При оптимистическом варианте выполнения всех рекомендаций международный стандарт FSC планируется получить уже в конце текущего года.

Сертификация также открывает перспективы в развитии лесопромышленности в части глубокой переработки древесины. В частности, предприятие «Форест» планирует не только заниматься заготовкой леса, но и открыть собственное производство по выпуску готовой сертифицированной продукции. В ней заинтересованы крупные торговые сети «Икеа», «Леруа Мерлен». С ними также есть договоренности о поставках древесины в круглом виде, добавил Руслан Заиченко.

Данное предприятие заготавливает около 100 тыс. кубометров древесины в год. По региону по итогам года заготовки составили 250 тыс. кубов леса, в том числе санитарные рубки. Около 90% лесозаготовки предназначается для переработки на местных предприятиях.