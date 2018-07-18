В Адыгее обсудили создание лесопромышленного кластера

В Адыгее собрались развивать кластерный подход, который позволит ускорить совершенствование отрасли и даст возможность предприятиям — участникам кластера получить преференции

Об этом порталу Юга.ру сообщили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.

Подобные кластеры уже действуют в ряде регионов России. Сейчас специалисты министерства экономического развития и торговли Адыгеи изучают их опыт кластерной деятельности в лесопромышленной отрасли. Он предусматривает кооперацию усилий на всех стадиях производства, начиная от выращивания и охраны лесов, заготовки древесины и заканчивая глубокой переработкой древесного сырья.

Кластер должен объединять не менее 10 предприятий — лесозаготовительных, деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных и других организаций, связанных с лесной отраслью или использующих продукцию лесообработки.

Создание лесопромышленного кластера с последующим его включением в реестр Минпромторга РФ откроет для предприятий ряд возможностей: возмещение лизинговых платежей на модернизацию производства, налоговые преференции, погашение процентных ставок по кредитам.

«Новый подход позволит выстроить в регионе полные цепочки формирования добавленной стоимости со стопроцентной переработкой сырья и материалов внутри кластера, тем самым активно стимулируя деятельность производителей готовой продукции, обеспечивая за счет федеральной поддержки перевооружение производственных мощностей отраслевых компаний», — отметили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.

Кластерный проект в Адыгее уже прописан в Стратегии-2030. Первые результаты работы по созданию лесопромышленного кластера планируется подвести осенью на инвестиционном форуме «ИнвестинАдыгея». К этому времени определятся предприятия-участники и будет презентована их цепочка взаимодействия в рамках лесопромышленного кластера.

Руководитель управления лесами Адыгеи Рашид Бельмехов сообщил, что для активного развития отрасли в республике есть все составляющие. Леса Адыгеи занимают около 40% территории — 280 тыс. га. До конца года будут завершены лесоустроительные работы для актуализации лесного фонда республики.

Перспективы в развитии лесопромышленности в части глубокой переработки древесины открывает и сертификация одного из самых крупных лесозаготовителей республики — ЗАО «Форест». Адыгея стала первым на юге России регионом, где в лесоперерабатывающей промышленности начали внедрять международный стандарт FSC.