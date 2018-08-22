Число погибших в ДТП в Дагестане увеличилось до семи
Дагестан Ксения Мареич
Число погибших в массовой аварии в Дагестане 21 августа увеличилось до семи человек
Авария произошла на повороте в сторону села Геджух. При столкновении трех автомобилей погибли семь человек, среди которых было трое детей.
Ранее было известно о шести погибших.
Оперативно-следственная группа выясняет обстоятельства аварии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД.
Как писали Юга.ру, в поселке Ачи-су Карабудахкентского района Дагестана 20 августа произошла авария с пятью автомобилями. Пострадали 20 человек, среди которых пятеро детей.
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