Число погибших в ДТП в Дагестане увеличилось до семи

Дагестан

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Число погибших в массовой аварии в Дагестане 21 августа увеличилось до семи человек

Авария произошла на повороте в сторону села Геджух. При столкновении трех автомобилей погибли семь человек, среди которых было трое детей.

Ранее было известно о шести погибших.

Оперативно-следственная группа выясняет обстоятельства аварии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Как писали Юга.ру, в поселке Ачи-су Карабудахкентского района Дагестана 20 августа произошла авария с пятью автомобилями. Пострадали 20 человек, среди которых пятеро детей. 

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