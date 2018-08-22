Число погибших в ДТП в Дагестане увеличилось до семи

Число погибших в массовой аварии в Дагестане 21 августа увеличилось до семи человек

Авария произошла на повороте в сторону села Геджух. При столкновении трех автомобилей погибли семь человек, среди которых было трое детей.

Ранее было известно о шести погибших.

Оперативно-следственная группа выясняет обстоятельства аварии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД.