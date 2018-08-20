Выросло число пострадавших в аварии в Дагестане

Дагестан

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Число пострадавших в массовом ДТП 20 августа в Дагестане увеличилось до 20 человек

В аварии столкнулись пять автомобилей, в том числе пассажирская «Газель». Пострадали 20 человек, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Дагестан.

В результате аварии движение не нарушилось. Сейчас на месте работают 28 человек и восемь единиц техники.

Как сообщали Юга.ру, в поселке Ачи-су Карабудахкентского района Дагестана 20 августа произошла авария с пятью автомобилями. Пострадали 18 человек, среди них пятеро детей.

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