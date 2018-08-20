В массовой аварии в Дагестане пострадали 18 человек

В Дагестане 20 августа в ДТП с пятью машинами пострадали 18 человек, среди них пятеро детей

В поселке Ачи-су Карабудахкентского района Дагестана в 8:30 произошла авария с пятью автомобилями. Пострадали 18 человек, среди них пятеро детей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

В Избербашскую центральную городскую больницу доставили 11 пострадавших, состояние одного из них оценивается врачами как тяжелое.