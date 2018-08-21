В Дагестане в массовом ДТП погибли шесть человек

В Дербентском районе Дагестана 21 августа произошла массовая авария

По данным ГИБДД, авария произошла на повороте в сторону села Геджух. При столкновении трех автомобилей погибли шесть человек, среди которых было трое детей.

На месте работает следственно-оперативная группа МВД и устанавливает причину аварии, сообщает «Интерфакс».