Спасатели достали альпиниста из ледовой трещины на Эльбрусе
В Кабардино-Балкарии спасатели помогли туристу, который провалился в ледовую трещину
10 августа ва 18:45 поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 4200 метров из-за погодных условий заблудилась группа из Москвы, в которой было 12 человек.
На место отправились 10 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и 2 единицы спецтехники.
Выяснилось, что один из участников группы альпинистов попал в ледовую трещину. Спасатели достали его и спустили с горы, сообщает РИА «Новости». Сначала пострадавший жаловался на боли в спине, но после спуска на поляну Азау отказался от госпитализации.
Остальные участники группы не пострадали, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Как сообщали Юга.ру, ранним утром 11 августа на Эльбрусе у туриста из Австрии остановилось сердце на высоте 5000 метров.
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