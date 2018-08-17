В Юбилейном мкр Краснодара из-за строительства новой аллеи изменят схему движения

20 августа в Юбилейном микрорайоне Краснодара стартует строительству Аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края. Из-за этого изменится движение транспорта по ул. Бульвар Платановый

«На период строительных работ будет организовано временное двухстороннее движение транспортных средств по этому участку. Также вводятся ограничения для остановки и стоянки по обеим сторонам проезжей части дороги», — сообщил замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Изменения коснутся участка бульвара от ул. Проспект чекистов до ул. Рождественская набережная. Ориентировочно они будут действовать до 15 декабря.

Как сообщали Юга.ру, аллею в честь 80-летия Краснодарского края в сентябре 2017 года предложил создать мэр Краснодара. Аллея будет построена в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Строительство будет разбито на две очереди — в 2018 и 2019 годах. На территории появятся пешеходные дорожки, газоны, высадят деревья и кустарники. В границах аллеи построят детскую и спортивную площадки, площадку для скейтборда, установят уличные тренажеры.

В будущем аллея станет частью единой благоустроенной набережной, которая протянется от Рождественского парка до парка им. 30-летия Победы. Ранее этот участок находился в зоне постройки многоэтажных домов, но было решено перевести его под рекреационную зону.