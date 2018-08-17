В Юбилейном мкр Краснодара из-за строительства новой аллеи изменят схему движения
20 августа в Юбилейном микрорайоне Краснодара стартует строительству Аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края. Из-за этого изменится движение транспорта по ул. Бульвар Платановый
Изменения коснутся участка бульвара от ул. Проспект чекистов до ул. Рождественская набережная. Ориентировочно они будут действовать до 15 декабря.
«На период строительных работ будет организовано временное двухстороннее движение транспортных средств по этому участку. Также вводятся ограничения для остановки и стоянки по обеим сторонам проезжей части дороги», — сообщил замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.
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Как сообщали Юга.ру, аллею в честь 80-летия Краснодарского края в сентябре 2017 года предложил создать мэр Краснодара. Аллея будет построена в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Строительство будет разбито на две очереди — в 2018 и 2019 годах. На территории появятся пешеходные дорожки, газоны, высадят деревья и кустарники. В границах аллеи построят детскую и спортивную площадки, площадку для скейтборда, установят уличные тренажеры.
В будущем аллея станет частью единой благоустроенной набережной, которая протянется от Рождественского парка до парка им. 30-летия Победы. Ранее этот участок находился в зоне постройки многоэтажных домов, но было решено перевести его под рекреационную зону.
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