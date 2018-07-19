В Краснодаре представили проект новой аллеи в Юбилейном микрорайоне. Первая очередь обойдется в 162 млн рублей

Аллея в честь 80-летия Краснодарского края в Юбилейном мкр Краснодара, строительство которой начнется осенью, будет включать прогулочные зоны, велодорожку и тематические площадки

Проект новой зеленой зоны, который уже прошел госэкспертизу, представил замглавы города Евгений Зименко.

Здесь появятся пешеходные дорожки, велодорожка, газоны, будут высажены деревья, в том числе взрослые, и кустарники. Будут построены тематическая и спортивная площадки, оборудуют скейт-парк, уличные тренажеры, установят игровое оборудование. В проекте предусмотрены выходы на аллею из близлежащих дворов. А на центральной площадке, на которую будет выходить Платановый бульвар, планируется проводить культурно-массовые мероприятия. Запланированы также все элементы благоустройства — садовые диваны, урны, фонари, декоративное ограждение.

Напомним, аллея будет построена в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Строительство будет разбито на две очереди. В 2018 году благоустроят 461 метр, площадь — 4,5 га. На это уйдет 162,7 млн рублей. Всего длина аллеи — 1,1 км, площадь — 12,8 га. Вторая очередь будет построена, предположительно, в 2019 году, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

В будущем аллея станет частью единой благоустроенной набережной, которая протянется от Рождественского парка до парка им. 30-летия Победы. Ранее этот участок находился в зоне постройки многоэтажных домов, но было решено перевести его под рекреационную зону.