В Юбилейном микрорайоне Краснодара благоустроят аллею. Ранее там планировали построить многоэтажки

В Краснодаре планируют с сентября начать обустраивать аллею в честь 80-летия образования Краснодарского края

Сейчас власти ищут подрядчика для реализации проекта.

«На территории Юбилейного микрорайона удалось предотвратить жилищную застройку и вернуть участки в муниципальную собственность. В будущем эта земля станет современной зоной отдыха и частью единой благоустроенной набережной от Рождественского парка до парка имени 30-летия Победы. Процесс создания аллеи разбили на два этапа, общая ее протяженность в результате составит около 1 км», — рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Во время первого этапа на территории аллеи построят детские и спортивные площадки, оборудуют места для скейтбордистов, установят качели и уличные тренажеры. Также нанесут разметку для велодорожки, длина которой составит более 700 метров. Рабочие создадут пешеходные дорожки, постелят 17 тыс. кв. метров газонов, посадят около 1,6 тыс. деревьев и кустарников. На аллее установят 86 садовых диванов и 86 урн, поставят 96 фонарей. Проект планируют реализовать до конца ноября.

Согласно документации, стоимость реализации первого этапа составляет более 160 млн рублей. Деньги выделили из федерального, регионального и муниципального бюджетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

По словам главы города, на первом этапе территория аллеи почти в три раза превысит площадь Вишняковского сквера, который благоустроили в 2017 году.