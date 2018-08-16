На Кубани до конца года планируют сдать 47 долгостроев

До конца 2018 года в Краснодарском крае планируют ввести в эксплуатацию 47 долгостроев

«Благодаря активному взаимодействию с прокуратурой с ноября прошлого года в регионе введено в эксплуатацию более 120 проблемных многоэтажек. До конца года планируется достроить еще 47 объектов», — сообщил Алексеенко.

Об этом вице-губернатор региона Андрей Алексеенко сообщил на заседание межведомственной рабочей группы по вопросу защиты интересов обманутых дольщиков.

На совещании совместно с представителями муниципалитетов и дольщиками рассмотрели вопросы завершения долгостроев в Новороссийске, Сочи, Краснодаре и Анапе. По итогам совещания были даны поручения по каждому из объектов, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Как сообщали Юга.ру, власти Кубани рассчитывают достроить все проблемные дома к концу 2020 года. В июле губернатор края Вениамин Кондратьев на заседании, которое провел министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, заявлял о планах завершить в этом году всего пять долгостроев.

Напомним, на Кубани зарегистрировано больше всего в России обманутых дольщиков.

В апреле депутаты Заксобрания Краснодарского края одобрили дополнительные меры по защите прав дольщиков, согласно которым дома будут признавать проблемными за затягивание строительства на полгода.