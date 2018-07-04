На Кубани пообещали в течение года ввести в эксплуатацию пять долгостроев

В Краснодарском крае до конца года планируют завершить работу по пяти проблемным домам

Еще для десяти домов, которые находятся в реестре проблемных, уже нашли инвесторов. Об этом рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев на заседании, которое провел министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

По данным на 1 августа 2017 года, в региональной дорожной карте было 60 проблемных объектов. Сейчас в полном объеме восстановили права дольщиков трех долгостроев — в Краснодаре и в Ейске. Девять домов — в Краснодаре, Ейске, Горячем Ключе, Тихорецке и Анапе — ввели в эксплуатацию и исключили из реестра проблемных домов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В июле вступил в силу закон о создании системы финансирования жилищного строительства. Теперь при возведении домов средства дольщиков поэтапно заменят банковским кредитованием с использованием эскроу-счетов. Деньги будут сохраняться на них до выполнения застройщиками всех обязательств перед дольщиками. Чтобы получить разрешение на строительство многоэтажки, компания должна иметь опыт работы не менее трех лет. Также застройщик должен ввести в эксплуатацию около 10 тыс. кв. метров.

Ранее стало известно, что на Кубани зарегистрировано больше всего в России обманутых дольщиков.

24 апреля депутаты Законодательного собрания Краснодарского края одобрили дополнительные меры по защите прав дольщиков, согласно которым дома будут признавать проблемными за затягивание строительства на полгода.

Как сообщали Юга.ру, власти Кубани рассчитывают достроить все проблемные дома к концу 2020 года.