Иван Саввиди: Мне очень хотелось, чтобы «Спартак» был унижен

Ростовский бизнесмен и владелец греческого клуба ПАОК Иван Саввиди порадовался вылету московского «Спартака» из Лиги чемпионов

ПАОК по итогам двух матчей выбил московский «Спартак» из Лиги чемпионов (3:2, 0:0).

Перед второй встречей, которая проходила 14 августа в Москве, бизнесмен пожаловался, что российский клуб предоставил ему неудобное место на стадионе «Открытие Арена» и билет в итоге пришлось покупать самому.

«Было вылито столько грязи, что это не красит ни нас, ни нашего соперника. Но признаюсь — мне очень хотелось, чтобы "Спартак" был унижен на своем переполненном стадионе. В итоге он и получил это унижение. Пусть пишут, что хотят. Мы выкинули из Лиги чемпионов "Спартак" и двигаемся дальше», — приводит слова Саввиди «Спорт Экспресс».

Предприниматель настаивает на высылке сотрудников консульства России из Греции после скандала во время первого матча 8 августа. Тогда сообщалось, что фанаты ПАОК напали на россиян, в том числе журналистов присутствовавших на стадионе.

«Я потребую возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников консульства, которые напились и пошли на стадион. Я проинформировал МИД России. Сотрудники российского консульства в Салониках должны покинуть Грецию. Представьте, я сейчас подойду к болельщикам "Спартака" покажу средний палец. Что будет? Мне похлопают? Скажут, молодец?» — возумтился Саввиди в интервью Sport24.ru.

Перед игрой Саввиди пообещал 1 млн евро игрокам ПАОКа, если они обойдут «Спартак» в ЛЧ.

Как сообщали Юга.ру, 11 марта Саввиди выбежал на поле во время матча чемпионата Греции между принадлежащим ему клубом ПАОК и афинским АЕКом. Он был не доволен, что не засчитали гол его команды из-за офсайда. На фотографиях видно, что на ремне у президента клуба была кобура с пистолетом. Ему запретили в течение трех лет посещать матчи чемпионата. Позже Саввиди выпустил заявление для прессы, в котором извинился за свой поступок.

Бизнесмен с 2002 по 2005 год был президентом ФК «Ростов», а с 2006 по 2008 год занимал должность президента ростовского ФК «СКА». Саввиди является создателем и основным владельцем ООО «Группа Агроком», ООО «Ростовский колбасный завод — ТАВР». В 2016 — 2017 годах «Группа Агроком» спонсировала «Ростов».