СМИ: Саввиди пообещал 1 млн евро игрокам ПАОКа, если они обойдут «Спартак» в ЛЧ

Ростовский бизнесмен и президент греческого футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди пообещал игрокам 1 млн евро за победу над московским «Спартаком» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

По данным портала BetFootball.gr, такой способ мотивации бизнесмен использовал и во время второго квалификационного раунда. Тогда ПАОК играл с швейцарский «Базелем» и одержал победу с общим счетом 5:1.

«Спартак» в Салониках уступил ПАОК со счетом 2:3 в первой игре квалификации ЛЧ. Ответная встреча пройдет 14 августа на московском стадионе. Начало в 20:30.

Как сообщали Юга.ру, 11 марта Саввиди выбежал на поле во время матча чемпионата Греции между принадлежащим ему клубом ПАОК и афинским АЕКом. Он был не доволен, что не засчитали гол его команды из-за офсайда. На фотографиях видно, что на ремне у президента клуба была кобура с пистолетом. Ему запретили в течение трех лет посещать матчи чемпионата.

Позже Саввиди выпустил заявление для прессы, в котором извинился за свой поступок.

Бизнесмен с 2002 по 2005 год был президентом ФК «Ростов», а с 2006 по 2008 год занимал должность президента ростовского ФК «СКА». Саввиди является создателем и основным владельцем ООО «Группа Агроком», ООО «Ростовский колбасный завод — ТАВР». В 2016 — 2017 годах «Группа Агроком» спонсировала «Ростов».