На 18-летнего жителя Таганрога завели дело за экстремистские записи в соцсетях

Ростовская область

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В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Таганрога, который размещал в соцсетях материалы неонацистского характера

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Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области, молодой человек в одной из социальных сетей разместил в широком доступе изображения, аудио- и видеозаписи неонацистского характера. Также он публиковал материалы, возбуждающие национальную ненависть и вражду к лицам неславянской внешности. 

Угольное дело возбудили по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Жителю Таганрога грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что в Ростовской области 20-летнего парня подозревают в экстремизме из-за картинок в соцсетях. Ранее жителя Ростова обвинили в экстремизме за размещение в соцсети информации, которая возбуждает национальную и религиозную ненависть. 

Ростов-на-Дону Экстремизм
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