20-летнего жителя Ростова будут судить за экстремизм в соцсетях

Ростовская область

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Житель Ростова-на-Дону обвиняется в экстремизме за размещение в соцсети информации, которая возбуждает национальную и религиозную ненависть

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Следователи завершили расследование уголовного дела по ст. «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельностив» (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и «Возбуждение ненависти либо вражды» (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

«По версии следствия, обвиняемый размещал в социальной сети информационные материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, а также комментарии к ним, возбуждающие национальную и религиозную ненависть и вражду», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Уголовное дело против 20-летнего жителя Ростова направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, штраф или принудительные работы.

Ростов-на-Дону Суд Экстремизм
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20-летнего жителя Ростова будут судить за экстремизм в соцсетях

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