В Ростовской области 20-летнего парня подозревают в экстремизме из-за картинок в соцсетях
В Ростовской области 20-летнего жителя Новочеркасска подозревают в размещении в соцсети информации, которая возбуждает национальную ненависть
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По версии следствия, молодой человек на своей странице «ВКонтакте» разместил картинки, видео- и аудиозаписи, которые возбуждали ненависть и вражду, а также содержали призывы к насилию против определенной национальности.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.
В отношении молодого человека меру пресечения пока не избрали.
Как писали Юга.ру, в апреле жителя Ростова обвинили в экстремизме за размещение в соцсети информации, которая возбуждает национальную и религиозную ненависть.
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