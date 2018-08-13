Спасатели ищут туриста, который сорвался при восхождении на Эльбрус

В Кабардино-Балкарии 13 августа спасатели вышли на поиски альпиниста, сорвавшегося при восхождении на Эльбрус

В 13:00 поступило сообщение о том, что в районе перевала Седловина на высоте 5,3 тыс. метров сорвался участник восхождения на гору.

На место направили 8 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и 2 единицы спецтехники. Информация уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Как сообщали Юга.ру, 11 августа на Эльбрусе у туриста из Австрии остановилось сердце на высоте 5000 метров. В этот же день спасатели достали из ледовой трещины альпиниста. 13 августа при восхождении на Эльбрус пропал 58-летний турист из Волгограда.