Краснодар и Ростов свяжет прямой авиарейс
Краснодарский край, Ростовская область Маша Томилина
Авиакомпания Utair в сентябре запустит прямой рейс из Ростова-на-Дону в Краснодар
С 3 сентября самолеты начнут летать между южными городами понедельникам, следует из расписания на сайте авиаперевозчика.
Время в пути из Краснодара в Ростов займет 1 час 15 минут, в обратном направлении — 1 час 5 минут.
С 12 сентября откроется еще один прямой рейс — по средам. Перелет из Краснодара в столицу Дона займет 1 час, обратно — на 5 минут больше.
Билет будет стоить от 2 тыс. 235 рублей. В стоимость входит багаж весом до 23 кг.
Как сообщали Юга.ру, в июне запустили прямой авиарейс между Симферополем и Хабаровском.
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