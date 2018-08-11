Краснодар и Ростов свяжет прямой авиарейс

Краснодарский край, Ростовская область

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Авиакомпания Utair в сентябре запустит прямой рейс из Ростова-на-Дону в Краснодар

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С 3 сентября самолеты начнут летать между южными городами понедельникам, следует из расписания на сайте авиаперевозчика. 

Время в пути из Краснодара в Ростов займет 1 час 15 минут, в обратном направлении — 1 час 5 минут. 

С 12 сентября откроется еще один прямой рейс — по средам. Перелет из Краснодара в столицу Дона займет 1 час, обратно — на 5 минут больше. 

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Билет будет стоить от 2 тыс. 235 рублей. В стоимость входит багаж весом до 23 кг.

Как сообщали Юга.ру, в июне запустили прямой авиарейс между Симферополем и Хабаровском.

Авиация Краснодар Ростов-на-Дону Транспорт
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