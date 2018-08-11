Краснодар и Ростов свяжет прямой авиарейс

Авиакомпания Utair в сентябре запустит прямой рейс из Ростова-на-Дону в Краснодар

С 3 сентября самолеты начнут летать между южными городами понедельникам, следует из расписания на сайте авиаперевозчика.

Время в пути из Краснодара в Ростов займет 1 час 15 минут, в обратном направлении — 1 час 5 минут.

С 12 сентября откроется еще один прямой рейс — по средам. Перелет из Краснодара в столицу Дона займет 1 час, обратно — на 5 минут больше.