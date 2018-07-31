Минтранс предложил не считать дамские сумки и портфели ручной кладью

Министерство транспорта разработало законопроект, согласно которому дамские сумки и портфели исключат из списка ручной клади в самолетах

Соответствующий документ опубликовали на сайте правовой информации. Сейчас он находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы.

В случае одобрения поправок, на борту самолета можно будет перевозить бесплатно сумку или рюкзак и еще дополнительно 5 кг ручной клади.

«При регистрации и выходе на посадку пассажиру по требованию перевозчика нужно взвесить ручную кладь, за исключением дамской сумки, портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка во время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей», — говорится в документе.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года Минтранс подготовил поправки в авиационные правила, связанные с отменой бесплатного багажа. Ведомство предлагало исключить из списка вещей, которые можно бесплатно брать в салон сверх нормы, папки для бумаг, зонты, трости, букеты цветов, верхнюю одежду, печатные издания, телефоны, фотоаппараты, видеокамеры и ноутбуки. Эти вещи посчитали невостребованными в полете.

В октябре Министерство транспорта России утвердило вес ручной клади в 5 кг для бесплатного провоза с невозвратными авиабилетами.