Между Крымом и Дальним Востоком запустят прямой авиарейс

Крым

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С 19 июня запустят прямые перелеты Симферополь — Хабаровск

Авиарейсы будет осуществлять компания Nordwind. Перелеты будут выполнять один раз в неделю по вторникам. Время вылета из Симферополя запланировано на 13:40. Прибывать в Хабаровск самолет будет в 5:10 (по местному времени).

На рейсах будут работать широкофюзеляжные самолеты Boeing 777-200, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь.

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Между Крымом и Дальним Востоком запустят прямой авиарейс
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