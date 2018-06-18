Между Крымом и Дальним Востоком запустят прямой авиарейс

С 19 июня запустят прямые перелеты Симферополь — Хабаровск

Авиарейсы будет осуществлять компания Nordwind. Перелеты будут выполнять один раз в неделю по вторникам. Время вылета из Симферополя запланировано на 13:40. Прибывать в Хабаровск самолет будет в 5:10 (по местному времени).

На рейсах будут работать широкофюзеляжные самолеты Boeing 777-200, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь.