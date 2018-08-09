Россия предложила Америке вместе бороться с хакерами. США отказались — «Ъ»

Россия предложила Америке сотрудничать в сфере предотвращения кибератак на критическую инфраструктуру — электростанции, системы водоснабжения и транспорта, больницы, банки

Этот вопрос поднимали официальные лица России и Америки при подготовке первой полноформатной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел 16 июля в Хельсинки, сообщает «Коммерсантъ».

Пункт о необходимости сотрудничества в сфере защиты критической инфраструктуры от компьютерных диверсий был частью проекта совместного заявления президентов, которое подготовила российская сторона.

В рамках вопроса о сотрудничестве в киберпространстве предлагалось направить работу ответственных российских и американских госорганов на принятие совместных и параллельных мер по недопущению дестабилизирующих действий в отношении критической инфраструктуры обоих государств. Кибератаки на объекты, от чьей бесперебойной работы зависят здоровье, безопасность и благосостояние людей, могут привести к гуманитарному и экономическому ущербу.