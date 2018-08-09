Россия предложила Америке вместе бороться с хакерами. США отказались — «Ъ»
Россия предложила Америке сотрудничать в сфере предотвращения кибератак на критическую инфраструктуру — электростанции, системы водоснабжения и транспорта, больницы, банки
Этот вопрос поднимали официальные лица России и Америки при подготовке первой полноформатной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел 16 июля в Хельсинки, сообщает «Коммерсантъ».
Пункт о необходимости сотрудничества в сфере защиты критической инфраструктуры от компьютерных диверсий был частью проекта совместного заявления президентов, которое подготовила российская сторона.
В рамках вопроса о сотрудничестве в киберпространстве предлагалось направить работу ответственных российских и американских госорганов на принятие совместных и параллельных мер по недопущению дестабилизирующих действий в отношении критической инфраструктуры обоих государств. Кибератаки на объекты, от чьей бесперебойной работы зависят здоровье, безопасность и благосостояние людей, могут привести к гуманитарному и экономическому ущербу.
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Летом 2017 года Путин уже предлагал Трампу продолжить расширять взаимодействие в киберпространстве. Сначала президент США публично поддержал идею, но позже отказался от своих слов из-за отрицательной реакции Конгресса.
В июле 2018-го прогресса в обсуждении вопроса о сотрудничестве также не произошло: Америка сначала согласилась рассмотреть возможность принятия совместного заявления, но позже передумала, так как подписание каких-либо бумаг по итогам саммита в Хельсинки будет контрпродуктивным.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2016 года Московский госуниверситет технологий и управления имени Разумовского (Первый казачий университет) сообщил о создании кибердружин в 15 городах России, в том числе в Темрюке. Казачьи кибердружины будут бороться с вербовщиками террористов в соцсетях.
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