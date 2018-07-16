Путин и Трамп провели первую полноформатную встречу

В Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа

Беседа президентов началась в формате «один на один», затем переговоры продолжились с участием членов делегаций. В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Трамп «обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня».

Путин, приветствуя Трампа, отметил, что сторонам «настало время обстоятельно поговорить по нашим двусторонним отношениям и по различным болевым точкам в мире». Трамп в свою очередь поздравил Путина с успешным окончанием «одного из лучших в истории» чемпионата мира по футболу и призвал обсудить вопросы «торговли, коммерции, военные вопросы, а также вопросы, связанные с Китаем, ядерной политикой».

«У наших стран есть огромная возможность для того, чтобы наладить наши взаимоотношения. На протяжении нескольких последних лет эти отношения были плохими, где-то около двух лет, но думаю, что есть возможность, чтобы отношения между нашими странами стали чрезвычайно хорошими. Я во время своей предвыборной кампании говорил о том, что ладить с Россией — это хорошо, а не плохо», — отметил Трамп.

По завершении переговоров президенты ответили на вопросы представителей средств массовой информации.

Путин назвал переговоры «весьма успешными и полезными», при этом признал, что многочисленные проблемы остаются, и на первой встрече невозможно было «расчистить все завалы».

«Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин. "Холодная война" давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась. Сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами: это и опасная разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз терроризма и трансграничной преступности, криминалитета, нарастание проблем в мировой экономике, экологические и другие риски. Справиться со всем этим можно, только объединяя усилия. Надеюсь, что мы придем к пониманию этого и с американскими партнерами», — сказал президент РФ.

По его словам, переговоры отразили совместное желание стран «выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня».

Отдельно они обсудили налаживание диалога «по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения». Россия передала США записку «с рядом конкретных предложений на эту тему».

Необходимой стороны сочли дальнейшую совместную работу по проработке комплекса военно-политического и разоруженческого досье и выступили за продолжение сотрудничества в области борьбы с террором и в области обеспечения кибербезопасности.

«Говорили, конечно, и о региональных кризисах, в том числе по Сирии. Что касается Сирии, то решение задачи установления в этой стране мира и согласия могло бы стать образцом успешной совместной работы. Россия и Соединенные Штаты, безусловно, могут взять на себя лидерство в этом вопросе и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса, помочь возвращению беженцев к своим родным очагам. Для результативного сотрудничества по сирийскому сюжету у нас есть все необходимые слагаемые», — подчеркнул Путин.

Особое внимание было уделено вопросам экономики. Президенты договорились о создании «группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса» для выстраивания взаимовыгодной кооперации.

«Президент Трамп в очередной раз затронул тему так называемого российского вмешательства в избирательные процессы в Соединенных Штатах. Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе и на личной встрече с президентом: Российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе выборные процессы. Какие-либо конкретные материалы, если они будут представлены, мы готовы вместе рассматривать», — сказал Путин.

Также была отмечена важность размораживания российско-американских связей по линии общественных организаций, в культурно-гуманитарной сфере.

До встречи в Хельсинки у Путина и Трампа было два личных контакта: год назад они впервые встретились лично на полях G20 в Гамбурге, затем кратко пообщались на саммите АТЭС, прошедшем в ноябре во Вьетнаме.

Ранее столица Финляндии был местом встречи руководителей США и СССР, а затем и России. В 1975 году президент США Джеральд Форд встретился в Хельсинки с Леонидом Брежневым, в 1990 году президент Джордж Буш встретился с Михаилом Горбачевым, а в 1997 году Билл Клинтон встречался с президентом Борисом Ельциным.