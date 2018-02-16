Минюст США обвинил 13 россиян во вмешательстве в президентские выборы

Спецпрокурор США выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний по делу о вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году

Документы опубликованы на сайте Министерства юстиции США. Из них следует, что по данному делу уже сформировано федеральное Большое жюри в Вашингтоне. Именно оно подтвердило обоснованность обвинений, выдвинутых против упомянутых людей и орагнизаций аппаратом спецпрокурора США Роберта Мюллера. Последний был назначен для расследования утверждений о попытках России повлиять на ход последних президентских выборов в США, передает ТАСС.

Все обвиняемые — сотрудники петербургского Агентства интернет-исследований: Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, известная также как Мария Беляева, Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов. Среди них также бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с агентством, сам Пригожин отрицает связь, сообщает «Интерфакс».

«К 2014 году или около мая 2014 года стратегия организации включала в себя вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году с целью "распространить недоверие к кандидатам и политической системе в целом"», — говорится в обвинительном заключении.

По сообщению офиса спецпрокурора, правительство обвиняет всех этих лиц в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов.

Пять обвиняемых обвиняются в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, трое — в банковском мошенничестве.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», передает РИА Новости.