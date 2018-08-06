В Сочи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей, смытых рекой

В Хостинском районе Сочи Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей, которых смыло течением реки

Дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Проводится проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, днем 3 августа в районе Ореховских водопадов в Хостинском районе Сочи двух взрослых и двух детей 4 и 16 лет унесло течением реки. Мужчина и его родственница смогли выбраться из воды.

В Сочи утром 4 августа в русле реки спасатели нашли тело погибшего подростка, а 5 августа в море обнаружили тело четырехлетней девочки.