В Сочи нашли тело девочки, которую унесло течением реки

В Сочи 5 августа нашли тело четырехлетней девочки, которую накануне унесло течением реки

«Спасатели сообщили, что обнаружили тело девочки. Предположительно, оно было в море. На место выехали следователи», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, днем 3 августа в районе Ореховских водопадов в Хостинском районе Сочи двух взрослых и двух детей 4 и 16 лет унесло течением реки Сочи. Мужчина и его родственница смогли выбраться из воды. Следственный комитет начал доследственную проверку.

В Сочи утром 4 августа в русле реки спасатели нашли тело погибшего подростка.