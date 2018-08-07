На Кубани бывшего следователя посадили на четыре года за взятку в 500 тыс. рублей

Краснодарский край

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Бывшего начальника следственного отдела ОМВД России по Тихорецкому району Андрея Жданова приговорили к четырем годам тюрьмы и штрафу в 1 млн рублей за взяточничество

Весной 2017 года в Тихорецком районе расследовали уголовное дело о мошенничестве в отношении местного жителя. В его отношении избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, но мужчина ее нарушил. Следователь направил ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. Суд в просьбе отказал.

Жданов встретился с подозреваемым и сообщил, что меру пресечения можно изменить, если должностным лицам передадут 500 тыс. рублей. Мужчина согласился, и следователь передал подозреваемому ключи от квартиры своего отца в Краснодаре, куда нужно было отнести деньги.
Мужчина сообщил об этом в полицию. Жданова задержали сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю. 

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Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 291. 1 УК РФ (Обещание и предложение посредничества во взяточничестве с использованием служебного положения). Экс-следователя приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Также Жданова лишили права занимать государственные должности в течение четырех лет, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что Советский районный суд признал виновными во взятке в 2 млн рублей бывших руководителей следственных отделов Анапы и Крымска.

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