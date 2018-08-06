В Краснодаре экс-начальника отдела Ростехнадзора подозревают в вымогательстве 100 тыс. рублей
В Краснодаре бывшего начальника одного из отделов Северо-Кавказского управления Ростехнадзора подозревают в получении взятки в 100 тыс. рублей
По данным следствия, в течение года сотрудник управления дважды проводил проверку деятельности коммерческой фирмы, которая специализируется в экспертизе подъемных сооружений. В обоих случаях он выявлял нарушения и привлекал организацию к административной ответственности.
Следствие установило, что в июне 2018 года подозреваемый вымогал взятку в 100 тыс. рублей за то, чтобы заранее предупреждать о проверке. Руководитель фирмы обратился в следственные органы.
Во время передачи взятки подозреваемого задержали силовики. Сейчас продолжается расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.
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