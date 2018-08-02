СК возбудил уголовное дело против бывшего председателя районного суда Кубани

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Щербиновского районного суда Краснодарского края

По версии следствия, в 2016 году один из подсудимых обжаловал действия сотрудников ФСКН и управления МВД на транспорте. Судья обманул мужчин, рассказав что их могут привлечь к уголовной ответственности. Он предложил сотрудникам заплатить деньги за вынесение обвинительного приговора мужчине, который на них пожаловался.

В октябре 2016 бывший председатель Щербиновского районного суда получил 230 тыс. рублей. В январе 2017 года ему заплатили еще 300 тыс. рублей якобы для дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов. После этого мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

В январе 2018 года квалификационная коллегия судей Краснодарского края дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество с использованием служебного положения) и п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере).