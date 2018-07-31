На Кубани за взятку 2 млн рублей осудили сотрудников следственного комитета

Советский районный суд признал виновными во взятке в 2 млн рублей бывших руководителей следственных отделов Анапы и Крымска

Сотрудники УФСБ установили, что бывший руководитель следственного отдела по Крымскому району получил 2 млн рублей от фигуранта уголовного дела. За эту сумму преступника должны были освободить от части наказания. После получения денег 26 июля 2016 года подполковник юстиции потребовал еще 4 млн рублей, чтобы передать их бывшему заместителю руководителя следственного отдела Анапы.

Сотрудники спецслужб пресекли получение первой части денег. Под их контролем бывший руководитель следственного отдела СК РФ по Крымскому району передал оставшуюся сумму своему напарнику в Анапе. После этого их задержали, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Следственное управление ГСУ СК России в Ростове-на-Дону возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1, ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК России в отношении сотрудника Крымского района и ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК России в отношении следователя из Анапы.

Советский районный суд Краснодара 23 апреля признал бывших сотрудников Следственного комитета виновными. Им назначили наказание в виде 6,5 лет и 7 лет 2 месяцев соответственно. Отбывать сроки они будут в колониях строгого режима.