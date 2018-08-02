В Музыкальном микрорайоне Краснодара установят новую трансформаторную электроподстанцию

Краснодарский край

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В Краснодаре на пересечении улиц имени Есенина и Гомельской Музыкального микрорайона установят новую блочную трансформаторную подстанцию

Новая подстанция обеспечит надежную передачу электричества в жилые дома микрорайона, рассказал главный инженер филиала АО«НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» Сергей Анацкий.

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После установки к подстанции подключат две другие кабельные линии. Это позволит в режиме реального времени контролировать работу электросистемы всего района.

В случае технических аварий новая подстанция будет автоматически отключать поврежденный участок электрических веток Музыкального микрорайона, добавил Анацкий.

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Проект находится на стадии согласования с собственниками инженерных сетей. 

Планируется, что на территории микрорайона введут более 3 км новых кабельных электросетей. Власти города рассчитывают закончить работу к июлю 2019 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Ранее Юга.ру писали, что в Музыкальном микрорайоне Краснодара строят новый водопровод. 

Краснодар Музыкальный микрорайон
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