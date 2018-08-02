В Дагестане ищут утонувшего в море 15-летнего подростка
В дагестанском Избербаше 2 августа приступили к поискам подростка, который утонул в Каспийском море
Сообщение в службу спасения поступило в 12:20. Спасателям сообщили, что в море пропали четыре человека. Спасатели выехали на место. Им удалось найти тела двух погибших. Одного человека удалось спасти.
Сейчас разыскивают 15-летнего подростка. К поискной операции привлекли 20 человек и три лодки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
Как сообщали Юга.ру, 24 июля в Каспийском море утонули мужчина и трое детей. На следующий день спасатели нашли тело одного из погибших.
В Махачкале 29 июля сотрудники МЧС нашли тело утонувшей в Каспийском море девушки.
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