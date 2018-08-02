В Дагестане ищут утонувшего в море 15-летнего подростка

В дагестанском Избербаше 2 августа приступили к поискам подростка, который утонул в Каспийском море

Сообщение в службу спасения поступило в 12:20. Спасателям сообщили, что в море пропали четыре человека. Спасатели выехали на место. Им удалось найти тела двух погибших. Одного человека удалось спасти.

Сейчас разыскивают 15-летнего подростка. К поискной операции привлекли 20 человек и три лодки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.