В Дагестане ищут утонувшего в море 15-летнего подростка

Дагестан

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В дагестанском Избербаше 2 августа приступили к поискам подростка, который утонул в Каспийском море

Сообщение в службу спасения поступило в 12:20. Спасателям сообщили, что в море пропали четыре человека. Спасатели выехали на место. Им удалось найти тела двух погибших. Одного человека удалось спасти.

Сейчас разыскивают 15-летнего подростка. К поискной операции привлекли 20 человек и три лодки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Как сообщали Юга.ру, 24 июля в Каспийском море утонули мужчина и трое детей. На следующий день спасатели нашли тело одного из погибших.

В Махачкале 29 июля сотрудники МЧС нашли тело утонувшей в Каспийском море девушки. 

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В Дагестане ищут утонувшего в море 15-летнего подростка

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