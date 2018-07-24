В Каспийском море в Дагестане утонули четыре человека

Дагестан

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В Дагестане спасатели ищут четырех отдыхающих, которые могли утонуть в Каспийском море 24 июля

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Сообщение в МЧС поступило в 11:50. Спасателям сообщили, что на территории населенного пункта Хазар Дербентского района утонули четыре человека.

Следователи начали проверку. По версии следствия, в 8:00 в Дербенте мужчина и дети 7-ми, 10-ти и 14-ти лет пошли купаться на море и пропали. Их местонахождение до сих пор не установлено, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Сейчас ведутся поисково-спасательные работы, к ним привлечены 21 человек и две единицы техники, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике Дагестан.

МЧС Происшествия
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